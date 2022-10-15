"Ювентус" после позора в Израиле с трудом выиграл туринское дерби (видео)

"Ювентус" на выезде победил "Торино" в центральном матче 10-го тура итальянской Серии А. Принципиальное туринское дерби завершилось со счетом 0:1 .

"Бьянконери" долго не могли распечатать ворота соперника, однако все же сделали это в конце встречи. Спасателем "Старой синьоры" стал Душан Влахович - сербский нападающий стал автором решающего гола на 75-й минуте поединка.

Видео гола Влаховича

Торино - Ювентус: турнирное положение после матча

После победы в дерби "Ювентус" с 16 очками поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице Серии А. "Торино" находится на 11-м месте с 11 баллами в своем активе.

В следующем туре подопечные Массимилиано Аллегри 21 октября будут принимать "Эмполи", а "быки" 23 октября на выезде сыграют против "Удинезе".

Напомним, на неделе "Ювентус" на выезде сенсационно уступил израильскому "Маккаби" из Хайфы (2:0) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. За два тура до конца туринцы имеют всего 3 очка и делят третью и четвертую ступеньки квартета с "Маккаби. Лидируют в группе ПСЖ и "Бенфика", которые набрали по 8 баллов.

Читайте также:

Ливерпуль - Манчестер Сити: где смотреть матч АПЛ и прогнозы букмекеров

Реал - Барселона: где смотреть Эль Классико и прогнозы букмекеров

Шахтер - Динамо: где смотреть суперматч УПЛ и прогнозы букмекеров