"Ювентус" потерпел очередное поражение в Лиге чемпионов, ПСЖ одержал волевую победу над "Маккаби"

В среду, 14 сентября, состоялись матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 между туринским "Ювентусом" с "Бенфикой" и ПСЖ с "Маккаби" Хайфа.

"Ювентус" потерпел поражение от "Бенфики" в домашнем матче 2-го тура Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок завершился со счетом 1:2 .

Хозяева открыли счет на 4-й минуте противостояния – отличился Аркадиуш Милик. "Бенфика" благодаря забитому мячу полузащитнику Жоау Мариу с пенальти в конце первого тайма смогла сравнять счет, а на 55-й минуте Давид Нерес подарил гостям победу.

В другом матче группы Н в выездном матче ПСЖ победил "Маккаби" Хайфа со счетом 1:3 .

Хозяева повели в счете на 24-й минуте после гола Тьяронна Шери. Парижане до перерыва сумели отыграться благодаря голу Лионеля Месси.

В середине второго тайма Килиан Мбаппе вывел гостей вперед, а к концу встречи Неймар поставил точку в поединке.

ПСЖ вышел во главу угла в группе Н, опережая "Бенфику" по дополнительным показателям. "Маккаби" и "Ювентус" не набрали очков за два стартовых тура.

Матчи 3-го тура состоятся 5 октября: "Ювентус" – "Маккаби", "Бенфика" – ПСЖ.

Читайте также:

Смена тренера не помогла: "Челси" не удалось реабилитироваться за поражение на старте Лиги чемпионов

Холанд помог "Манчестер Сити" одолеть бывшую команду в Лиге чемпионов

"Реал" в напряженном матче одолел жертву "Шахтера" и возглавил турнирную таблицу группы ЛЧ