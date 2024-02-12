"Ювентус" потерпел сенсационное поражение и позволил "Интеру" сохранить отрыв на вершине Серии А (видео)

"Ювентус" на своем поле проиграл "Удинезе" в матче 24-го тура итальянской Серии А. Поединок в Турине завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече гости забили в первом тайме. На 25-й минуте точным ударом отличился Лаутаро Джанетти.

После этого поражения "Ювентус" (53 очка) остался на втором месте в Серии А. "Бьянконери" на 7 баллов отстают от лидера "Интера", у которого еще есть матч в запасе.

"Удинезе" (22 пункта) оторвался от зоны вылета, поднявшись на 15-ю позицию.

В следующем матче "Ювентус" 17 февраля сыграет на выезде с "Вероной". Днем позже "Удинезе" примет "Кальяри".

Обзор матча "Ювентус" – "Удинезе"

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