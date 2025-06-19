"Ювентус" разбил бывшую команду Реброва и Ярмоленко на Клубном чемпионате мира-2025 (видео)

"Аль-Айн" – "Ювентус" / © Associated Press

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Итальянский "Ювентус" разгромил эмиратский "Аль-Айн" в матче первого тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на стадионе "Ауди Филд" в Вашингтоне завершился со счктом 0:5 .

Еще в первом тайме "Старая синьора" четыре раза поразила ворота соперника. Дубль оформил Рандаль Коло Муани, по голу забили Фрасишку Консейсау и Кенан Йылдыз.

Во втором тайме Консейсау во второй раз отличился результативным ударом, таким образом также завершив игру с дублем.

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Отметим, что "Аль-Айн" – бывший клуб главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, который украинский специалист возглавлял с 2021 по 2023 год. В сезоне-2022/23 за команду из ОАЭ играл украинский вингер Андрея Ярмоленко, который сейчас выступает за киевское "Динамо".

Обзор матча "Аль-Айн" – "Ювентус"

В другом матче стартового тура группы G английский "Манчестер Сити" победил марокканский "Видад" со счетом 2:0.

Во втором туре этого квартета "Ювентус" 22 июня сыграет с "Видадом", тогда как "Аль-Айн" 23 июня будет противостоять "Манчестер Сити".

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