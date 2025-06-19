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"Ювентус" разбил бывшую команду Реброва и Ярмоленко на Клубном чемпионате мира-2025 (видео)
Туринцы забили пять безответных мячей в ворота представителя ОАЭ.
Итальянский "Ювентус" разгромил эмиратский "Аль-Айн" в матче первого тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на стадионе "Ауди Филд" в Вашингтоне завершился со счктом 0:5.
Еще в первом тайме "Старая синьора" четыре раза поразила ворота соперника. Дубль оформил Рандаль Коло Муани, по голу забили Фрасишку Консейсау и Кенан Йылдыз.
Во втором тайме Консейсау во второй раз отличился результативным ударом, таким образом также завершив игру с дублем.
Отметим, что "Аль-Айн" – бывший клуб главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, который украинский специалист возглавлял с 2021 по 2023 год. В сезоне-2022/23 за команду из ОАЭ играл украинский вингер Андрея Ярмоленко, который сейчас выступает за киевское "Динамо".
Обзор матча "Аль-Айн" – "Ювентус"
В другом матче стартового тура группы G английский "Манчестер Сити" победил марокканский "Видад" со счетом 2:0.
Во втором туре этого квартета "Ювентус" 22 июня сыграет с "Видадом", тогда как "Аль-Айн" 23 июня будет противостоять "Манчестер Сити".
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