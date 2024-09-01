Ювентус – Рома: где смотреть и ставки букмекеров на матч Довбика в Серии А

В воскресенье, 1 сентября, "Рома" украинского форварда Артема Довбика на выезде сразится с "Ювентусом" в центральном матче 3-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Поединок состоится на арене "Альянц Стэдиум" в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Новый клуб Довбика после двух стартовых туров Серии А имеет только одно очко. Римляне сыграли вничью с "Кальяри" (0:0) и проиграли "Эмполи" (1:2).

"Ювентус" под руководством нового главного тренера Тьяго Мотты начал чемпионат двумя победами и завоевал 6 очков. "Старая синьора" разгромила "Комо" (3:0) и "Верону" (3:0).

Где смотреть матч Ювентус – Рома

В Украине поединок "Ювентус" – "Рома" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Ювентус – Рома

В грядущем поединке букмекеры отдают предпочтение туринцам. На победу "Ювентуса" можно поставить с коэффициентом 1,85. Ничья – 3,40. Выигрыш команды Довбика – 4,70.

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