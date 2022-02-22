"Ювентус" с голом на 32-й секунде не сумел обыграть испанский клуб в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

"Ювентус" с голом на 32-й секунде не сумел обыграть испанский клуб в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

Ответная игра между "бьянконери" и "Желтой субмариной" состоится 16 марта.

Испанский " Вильяреал " и итальянский " Ювентус " расписали ничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на домашней арене "Желтой субмарины" завершился со счетом 1:1 .

"Старая синьора" вышла вперед в самом начале встречи. 22-летний сербский форвард Душан Влахович, зимой перебравшийся к туринцам из "Фиорентины", забил уже на 32-й секунде своего дебютного матча в Лиге чемпионов.

Данилу длинной передачей нашел Влаховича в штрафной соперника, а тот мастерски обработал мяч и точно пробил низом в дальний угол.

Интересно, что гол Влаховича - второй в списке самых быстрых в Лиге чемпионов среди игроков-дебютантов турнира. Быстрее забить удалось только украинцу Евгению Коноплянке, отличившемуся в 2015 году в матче за "Севилью" против "Боруссии" Менхенгладбах через 19 секунд после выхода на замену.

"Желтая субмарина" отыгралась уже во втором тайме. На 66-й минуте Этьен Капу исполнил мягкую передачу в штрафную "бьянконери", а Дани Парехо в одно касание расстрелял ворота Войцеха Щесны.

Полную версию поединка смотрите здесь. Ответный матч команды проведут 16 марта в Турине.

"Желтая субмарина" финишировала в группе второй, лидерство завоевал английский "Манчестер Юнайтед". Позади остались итальянская "Аталанта" украинца Руслана Малиновского и швейцарский "Янг Бойз";

Туринцы, в свою очередь, выиграли квартет у английского "Челси", российского "Зенита" и шведского "Мальме".

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