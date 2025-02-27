"Ювентус" сенсационно вылетел из Кубка Италии, в серии пенальти проиграв аутсайдеру Серии А (видео)

"Бьянконери" не сумели выйти в полуфинал турнира, пропустив туда "Эмполи".

"Ювентус" сенсационно потерпел поражение от "Эмполи" в матче 1/4 финала Кубка Италии сезона-2024/25. Основное время поединка в Турине завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались гости – 2:4.

"Синие", которые сейчас идут в зоне вылета в Серии А, находясь лишь на 18-м месте, открыли счет на 24-й минуте усилиями Юссефа Малеха.

"Бьянконери" отыгрались на 66-й минуте – отличился Кефрен Тюрам. Таким образом, дело дошло до серии пенальти, где свои удары не реализовали два футболиста "Старой синьоры" – Душан Влахович и Кенан Йылдыз.

Обзор матча "Ювентус" – "Эмполи"

Итак, "Ювентус" вылетел из Кубка Италии, а "Эмполи" пробился в полуфинал турнира, где сразится с "Болоньей", которая в 1/4 финала одолела "Аталанту" (1:0).

В другом полуфинале турнира сойдутся "Милан" и "Интер". В 1/4 финала "россонери" выбили "Рому" (3:1) украинского форварда Артема Довбика, а "нерадзурри" обыграли "Лацио" (2:0).

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