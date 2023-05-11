Ювентус – Севилья, Рома – Байер: где смотреть и ставки букмекеров на матчи 1/2 финала Лиги Европы

Поединки пройдут 11 мая, начало – в 22:00 по киевскому времени.

В четверг, 11 мая, в первых матчах 1/2 финала Лиги Европы сезона-2022/23 "Ювентус" будет принимать "Севилью", а "Рома" дома встретится с "Байером".

Оба поединка пройдут в Италии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ответные матчи запланированы на 18 мая в Испании и Германии соответственно.

Где смотреть матчи Ювентус – Севилья, Рома – Байер

На территории Украины первые поединки 1/2 финала Лиги Европы в прямом эфире будет транслировать медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Ювентус – Севилья

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение туринскому клубу. На победу "Ювентуса" можно поставить с коэффициентом 1,80. Ничья – 3,50. Выигрыш испанской команды – 5,30.

Фаворитом двухматчевого противостояния также является команда Массимилиано Аллегри. На выход "бьянконери" в финал турнира принимаются ставки с коэффициентом 1,61. Итоговый успех "Севильи" – 2,42.

Прогнозы букмекеров на матч Рома – Байер

По мнению букмекеров, фаворитом грядущего матча является римский коллектив. Коэффициент на победу "волков" составляет 2,24, на ничью – 3,30, а на победу "фармацевтов" – 3,60.

А вот фаворитом двухматчевой дуэли является уже немецкий клуб. Проход "Байера" в финал Лиги Европы оценивается коэффициентом 1,85, а триумф подопечных Жозе Моуринью – 2,02.

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