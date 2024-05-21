"Ювентус" совершил феерический камбэк и избежал поражения от главной сенсации сезона Серии А (видео)

"Старая синьора" отыгралась с 0:3 всего за восемь минут поединка против "Болоньи".

"Ювентус" на выезде сыграл вничью с "Болоньей" в сверхрезультативном матче 37-го тура итальянской Серии А – 3:3 .

Хозяева дважды забили на старте поединка: уже на второй минуте отличился Риккардо Калафьори, а затем на 11-й минуте точный удар нанес Сантьяго Кастро.

В начале второго тайма подопечные Тьяго Мотты сделали счет разгромным – Калафьори на 53-й минуте оформил дубль.

Однако "бьянконери" не смирились с поражением и сумели совершить невероятный камбэк, трижды поразив ворота соперника в течение восьми минут.

На 76-й минуте голом отличился Федерико Кьеза, на 83-й Аркадиуш Милик забил прямым ударом со штрафного, а еще через минуту Кенан Йылдыз спас для туринцев ничью.

Обзор матча "Болонья" – "Ювентус"

Отметим, что этот матч "Старая синьора" проводила под руководством Паоло Монтеро, исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Массимилиано Аллегри.

После этого поединка "Болонья" и "Ювентус" остались на третьей и четвертой позициях в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе по 68 очков.

Оба клуба еще раньше гарантировали себе путевки в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, причем "Болонья" впервые с сезона-1964/65 квалифицировалась в самый престижный евротурнир.

В заключительном туре итальянского чемпионата "Ювентус" 25 мая примет "Монцу", а "Болонья" днем ранее на выезде сыграет против "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Напомним, победителем Серии А сезона-2023/24 досрочно стал миланский "Интер". Для "нерадзурри" это 20-е "скудетто" в клубной истории.

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