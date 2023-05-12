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"Ювентус" спасся от поражения в первом полуфинале Лиги Европы, "Рома" скромно победила (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Ювентус" спасся от поражения в первом полуфинале Лиги Европы, "Рома" скромно победила (видео)

"Ювентус" – "Севилья" / Фото: twitter.com/juventusfc

Ответные матчи состоятся 18 мая.

В первых матчах 1/2 финала Лиги Европы "Ювентус" на собственном поле сыграл вничью с "Севильей" (1:1), а "Рома" дома победила "Байер" (1:0).

Испанский клуб открыл счет в Турине благодаря голу Юссефа Эн Несири на 26-й минуте игры.

Однако на 90+7-й минуте "Старая синьора" сумела отыграться – ничью для "бьянконери" вырвал Федерико Гатти.

В параллельном поединке в Риме победу команде Жозе Моуринью принес Эдоардо Бове, отличившийся точным ударом на 63-й минуте.

Ответные поединки 1/2 финала Лиги Европы состоятся через неделю, 18 мая.

Финал Лиги Европы запланирован 31 мая на "Пушкаше Арене" в Будапеште.

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Дата публикации
Просмотры
184
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