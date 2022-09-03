"Ювентус" споткнулся в поединке с "фиалками", не воспользовавшись возможностью возглавить Серию А (видео)

Туринский "Ювентус" сыграл вничью с "Фиорентиной" в гостевом матче 5-го тура итальянской Серии А.

Напряженное противостояние на стадионе "Артемио Франки" завершилось со счетом 1:1 .

Первыми в этой встрече отличились гости. Результативный удар на 9-й минуте в активе новичка "бьянконери" Аркадиуша Милика.

На 29-й минуте "фиалки" отыгрались усилиями Кристиана Куаме. В конце первого тайма "Фиорентина" могла выходить вперед, однако Лука Йович не реализовал пенальти.

Во второй половине поединка хозяева создали немало моментов, но вырвать победу им не удалось - игра завершилась вничью.

Обзор матча

После пяти сыгранных матчей "Ювентус" с 9 очками занимает четвертую строчку Серии А. "Фиорентина" с 6 баллами находится на 10-м месте. Лидируют в чемпионате "Аталанта" и "Рома" (у обоих - по 10 очков), которые свои поединки 5 тура проведут позже.

В шестом туре подопечные Массимилиано Аллегри примут "Салернитану", а "фиалки" поедут в гости к "Болонье". Оба матча состоятся 11 сентября.

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