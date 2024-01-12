"Ювентус" уничтожил соперника и вышел в полуфинал Кубка Италии (видео)

За путевку в финал "Старая синьора" сразится с "Лацио".

"Ювентус" на собственном поле разгромил "Фрозиноне" в 1/4 финала Кубка Италии. Поединок в Турине завершился со счетом 4:0 .

Подопечные Массимильяно Аллегри вышли вперед на 11-й минуте – Аркадиуш Милик реализовал пенальти.

Еще до перерыва "бьянконери" закрепили свое преимущество – Милик оформил дубль на 38-й минуте игры после передачи Вестона Маккенни.

На старте второго тайма "Старая синьора" сделала счет разгромным – Милик на 48-й минуте отличился голом, воспользовавшись пасом Мануэля Локателли. Таким образом, польский нападающий оформил хет-трик.

На 57-й минуте встречи Аркадиуш даже мог делать покер, но его гол после вмешательства VAR был отменен из-за офсайда.

Окончательный счет матча на 61-й минуте установил 18-летний турецкий нападающий Кенан Йылдыз, который забил четвертый мяч в этой игре с передачи Маккенни.

Обзор матча "Ювентус" – "Фрозиноне"

В полуфинале Кубка Италии туринский гранд померяется силами с "Лацио". В другом противостоянии 1/2 финала сойдутся "Фиорентина" и "Аталанта".

Первые полуфинальные матчи Кубка Италии состоятся 3 апреля, а ответные поединки запланированы на 24 апреля. Финал турнира будет сыгран 15 мая.

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