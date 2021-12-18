"Ювентус" уверенно обыграл "Болонью" и улучшил позиции в Серии А

Команда Аллегри приблизилась к зоне Лиги чемпионов.
В рамках 18-го тура итальянской Серии А "Ювентус" отправился в гости в "Болонью" и добился победы — 0:2.
Счет матча был отрыт уже на шестой минуте. Отличился Альваро Мората по передаче Федерико Бернардески.
В середине второго тайма гости отличились еще раз усилиями Хуана Куадрадо.
- Команда Аллегри набрала 31 очко и поднялась на шестое место в Серии А. "Болонья" осталась на десятой позиции.
- В следующем туре "Ювентус" примет Кальяри, а "Болонья" на выезде сыграет против "Сассуоло".
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