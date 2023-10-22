"Ювентус" в большинстве одолел "Милан" и вплотную приблизился к лидерам Серии А (видео)

"Ювентус" обыграл "Милан" в выездном матче 9-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Сан-Сиро" в Милане завершился со счетом 0:1 .

В конце первого тайма "россонери" остались в меньшинстве – защитник команды Малик Тиав заработал прямую красную карточку, сфолив перед собственной штрафной против Мойзе Кина.

Во втором тайме подопечные Массимилиано Аллегри смогли воспользоваться численным преимуществом и вырвать победу. На 63-й минуте решающий гол забил бывший игрок "Милана" Мануэль Локателли.

Обзор матча

После поражения "Милан" (21 балл) остался на втором месте в Серии А. "Ювентус" (20 очков) занимает третью позицию и вплотную приблизился к "россонери" и "Интеру", который лидирует с 22 зачетными пунктами.

В следующем туре подопечные Стефано Пиоли 29 октября на выезде сыграют против действующего чемпиона "Наполи". Днем ранее "Старая синьора" будет принимать "Верону".

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