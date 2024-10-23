"Ювентус" в меньшинстве потерпел сенсационное поражение в матче Лиги чемпионов (видео)

"Ювентус" сенсационно проиграл "Штутгарту" в домашнем матче третьего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок в Турине завершился со счетом 0:1 .

Первый тайм прошел без забитых голов. Сразу после перерыва "швабы" могли выходить вперед, но гол Дениза Ундава был отменен после просмотра видеоповтора (VAR) из-за игры рукой.

На 84-й минуте "Старая синьора" осталась в меньшинстве – две желтые карточки в течение трех минут умудрился заработать бразильский защитник Данилу.

Через две минуты немецкий клуб имел возможность забить с пенальти, однако Энцо Мийо не сумел реализовать 11-метровый.

И все же "Штутгарту" удалось вырвать победу – в компенсированное время, на 90+2-й минуте, автором единственного и решающего гола стал Эль-Билаль Туре.

Обзор матча "Ювентус" – "Штутгарт"

После этого матча "Ювентус" с 6 очками занимает 11-е место в общей турнирной таблице основного раунда ЛЧ. "Штутгарт" располагается на 16-й позиции, имея в своем активе 4 зачетных балла.

В следующем туре "Ювентус" 5 ноября на выезде сыграет против французского "Лилля", а "Штутгарт" днем позже будет принимать итальянскую "Аталанту".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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