"Ювентус" в первом матче Серии А после снятия 15 очков выдал огненную "перестрелку" с "Аталантой" (видео)

Команды забили шесть мячей на двоих, но победителя так и не определили.

"Ювентус" на собственном поле расписал результативную ничью с "Аталантой" в рамках 19-го тура итальянской Серии А – 3:3 .

Гости вышли вперед уже в дебюте встречи – Адемола Лукман отличился на 4-й минуте. Еще до перерыва "бьянконери" ответили своими двумя голами – сначала пенальти реализовал Анхель Ди Мария, а затем из игры забил Аркадиуш Милик.

На старте второго тайма "бергамаскам" удалось перевернуть ход поединка. На 46-й минуте Йоаким Мехле восстановил паритет в этом противостоянии, а через семь минут Лукман вывел "Аталанту" вперед, оформив дубль.

Впрочем, туринцы смогли избежать поражения. На 65-й минуте Данилу спас ничью для "Старой синьоры".

Обзор матча

После этого матча "Ювентус" с 23 очками занимает девятое место в Серии А. "Аталанта" имеет в своем активе 35 баллов и располагается на пятой позиции.

В следующем туре подопечные Массимилиано Аллегри 29 января примут "Монцу". Команда из Бергамо днем ранее дома встретится с "Сампдорией".

Напомним, недавно "Ювентус" лишили 15 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций. Также туринскому клубу грозит исключение из еврокубков.

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