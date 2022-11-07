"Ювентус" во всеитальянском дерби разобрался с "Интером" и вплотную приблизился к топ-4 Серии А (видео)

Туринский "Ювентус" обыграл миланский "Интер" в матче 13-го тура итальянской Серии А. Так называемое Дерби Италии завершилось со счетом 2:0 в пользу команды Массимилиано Аллегри.

Первый тайм поединка получился безголовым. Однако после перерыва Адриан Рабьо позволил "бьянконери" выйти вперед после передачи от Филиппа Костича.

В середине второго тайма туринцы могли забить еще один гол, но арбитр после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот из-за игры рукой.

На этом "Старая синьора" не остановилась и все же отправила второй мяч в ворота "нерадзурри". На 84-й минуте точку в матче поставил Николо Фаджоли, а Костич занес в свой актив второй ассист.

Интер – Ювентус: обзор матча

Одержав четвертую победу подряд, "Ювентус" с 25 очками поднялся на пятое место в Серии А. От зоны Лиги чемпионов туринцы отстают всего на 2 балла. "Интер" с 24 пунктами опустился на седьмую строчку.

В следующем туре "Старая синьора" 10 ноября на выезде сыграет с "Вероной". "Интер" днем ранее будет принимать "Болонью".

Читайте также:

"Лацио" триумфовал над "Ромой" в дерби и поднялся в зону Лиги чемпионов (видео)

"Аталанта" проиграла лучшей команде Серии А: Малиновский снова вышел только на замену (видео)

Феерия Салаха: "Ливерпуль" нанес поражение "Тоттенхэму" в АПЛ (видео)