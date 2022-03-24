Южная Америка отказалась транслировать в России матчи отбора на ЧМ-2022

Российскому транслятору принципиально не предоставили сигнал на показ поединков южноамериканской квалификации.

Поединки южноамериканского отбора на Чемпионат мира-2022 не будут транслироваться в Российской Федерации.

Такое решение совместно приняли федерации сборных, участвующих в квалификации. Причина того, что правообладатель отказался предоставить "Матч ТВ" сигнал на показ поединков, - военное вторжение РФ в Украину.

"Только что получили сообщения от правообладателей о том, что сигнал на матчи отборочного турнира к Чемпионату мира 2022 года по футболу среди команд Южной Америки не будет предоставлен нашему телеканалу. Решение об этом было принято футбольными федерациями этих стран.

Таким образом, мы не сможем сегодня показать ранее запланированную игру между сборными Бразилии и Чили, а также другие матчи южноамериканского отбора на наших каналах", - написал генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что УЕФА хочет запретить трансляцию матчей европейских сборных в стране-агрессоре.

Известно, что контракты на трансляцию матчей в России уже разорвали английская Премьер-лига (АПЛ) и французская Лига 1. Украинская Премьер-лига призвала другие европейские чемпионаты также прекратить показ своих поединков на территории страны-агрессора.

Напомним, российские телеканалы и сервисы неоднократно подменяли кадры из официальных трансляций матчей, где игроки и болельщики осуждали российское вторжение в Украину.

К примеру, "Матч ТВ" заменил кадры с украинскими флагами во время победного матча "Вест Хэма" против "Севильи" в Лиге Европы. А российский стриминговый сервис-транслятор Ла Лиги Okko скрыл надпись "Stop Invasion" ("Остановите вторжение") во время поединка "Реал" - "Барселона", заменив его на эмблему и название испанского чемпионата.

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