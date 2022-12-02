Южная Корея на последних минутах вырвала победу над Португалией и пробилась в плей-офф ЧМ-2022

Гол в конце встречи подарил Южной Корее путевку в 1/8 финала.

В пятницу, 2 декабря, сборная Португалии уступила национальной команде Южной Кореи в матче 3-го тура группы H чемпионата мира-2022. Поединок завершился со счётом 2:1.

Португальцы открыли счет уже на 5-й минуте противостояния. Диогу Далот отпасовал прямо у ноги Рикарду Орте и он пробил по пустым воротам.

Соперники ответили на 17-й минуте – Джин Су Ким поразил ворота сборной Португалии, но взятие ворот отменили из-за положения вне игры.

В середине первого тайма Южная Корея сумела забить ответный гол – Йон Гвон Ким подхватил мяч в глубине штрафной после розыгрыша углового и переиграл голкипера искусным ударом низом по центру ворот.

В конце тайма Криштиану Роналду упустил прекрасную возможность забить из пределов вратарской. Он сыграл на добивании, но головой направил мяч мимо левой стойки.

В дополнительное ко второму тайма время команда Южной Кореи вырвала победу – Хи Чхан Хван подобрал мяч в штрафной и переиграл голкипера ударом низом по центру ворот.

Португалия набрала 7 очков и вышла в плей-офф с первого места. Еще одну путевку в следующий раунд благодаря победе получила Южная Корея (4). Уругвай (4) и Гана (3) завершают борьбу на Мундиале.

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