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Южная Корея одержала волевую победу над Чехией на старте ЧМ-2026
Южнокорейцы пропустили первыми, но затем оформили камбэк.
Сборная Южной Кореи одержала волевую победу над командой Чехии в матче первого тура группы A чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Акрон" в мексиканском городе Сапопан завершился со счетом 2:1.
Первый тайм встречи прошел без забитых голов. На старте второй половины противостояния чехи открыли счет — на 59-й минуте ударом головой отличился Ладислав Крейчи после вбрасывания из аута от Томаша Соучека.
Однако южнокорейцы сумели оформить камбэк. Сначала на 67-й минуте счет сравнял Хван Ин Пом, а на 80-й он же отдал результативную передачу на О Хьон Кю.
Отметим, что перед тем, как забить второй гол, Южная Корея могла и пропустить. На 77-й минуте Соучек головой замкнул подачу со штрафного с левого фланга, но рефери зафиксировал офсайд.
В другом матче стартового тура группы А сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2:0.
Так что после первого тура мексиканцы и южнокорейцы лидируют в квартете, имея по 3 очка. Чехи и южноафриканцы остаются с нулем в графе набранных очков.
Во втором туре Мексика 19 июня сыграет с южнокорейцами, а ЮАР 18 июня сразится с Чехией.
ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.
Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.
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