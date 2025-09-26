Южная Корея – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2025 (U-20)

Сборная Украины U-20 по футболу / © УАФ

В субботу, 27 сентября, сборная Украины сыграет первый матч на юношеском чемпионате мира-2025 (U-20) по футболу.

Соперником команды Дмитрия Михайленко будет Южная Корея.

Поединок состоится на стадионе "Элиас Фигероа Брандер" в чилийском городе Вальпараисо. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

На ЧМ-2025 (U-20) украинская сборная выступит в одном квартете с командами Южной Кореи, Панамы и Парагвая.

По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре из шести команд, которые займут третьи мест, выйдут в 1/8 финала.

Где смотреть матч Южная Корея – Украина

Матч Южная Корея – Украина в прямом эфире покажет Суспільне Спорт. Трансляция будет доступна на сайте Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.

Ставки букмекеров на матч Южная Корея – Украина

Совсем незначительным фаворитом грядущего матча букмекеры считают сборную Украины. На победу "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 2,43. Ничья – 3,45. Выигрыш южнокорейцев – 2,55.

Напомним, сборная Украины отобралась на ЧМ-2025 (U-20) благодаря тому, что на юношеском Евро-2024 (U-19) дошла до полуфинала.

"Сине-желтые" в пятый раз в истории примут участие в ЧМ по футболу среди команд U-20. На четырех предыдущих турнирах сборная Украины неизменно выходила в плей-офф: трижды останавливалась в 1/8 финала (2001, 2005, 2015), а в 2019 году под руководством Александра Петракова стала победителем турнира.

Ранее мы сообщали, что определен состав сборной Украины U-20 для участия в ЧМ-2025 по футболу.

Также к вашему вниманию все группы и турнирные таблицы ЧМ-2025 (U-20) по футболу, которые будут обновляться после сыгранных матчей.