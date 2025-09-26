- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 94
- Время на прочтение
- 2 мин
Южная Корея – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2025 (U-20)
Подопечные Дмитрия Михайленко начинают выступления на планетарном первенстве в Чили.
В субботу, 27 сентября, сборная Украины сыграет первый матч на юношеском чемпионате мира-2025 (U-20) по футболу.
Соперником команды Дмитрия Михайленко будет Южная Корея.
Поединок состоится на стадионе "Элиас Фигероа Брандер" в чилийском городе Вальпараисо. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.
На ЧМ-2025 (U-20) украинская сборная выступит в одном квартете с командами Южной Кореи, Панамы и Парагвая.
По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре из шести команд, которые займут третьи мест, выйдут в 1/8 финала.
Где смотреть матч Южная Корея – Украина
Матч Южная Корея – Украина в прямом эфире покажет Суспільне Спорт. Трансляция будет доступна на сайте Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.
Ставки букмекеров на матч Южная Корея – Украина
Совсем незначительным фаворитом грядущего матча букмекеры считают сборную Украины. На победу "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 2,43. Ничья – 3,45. Выигрыш южнокорейцев – 2,55.
Напомним, сборная Украины отобралась на ЧМ-2025 (U-20) благодаря тому, что на юношеском Евро-2024 (U-19) дошла до полуфинала.
"Сине-желтые" в пятый раз в истории примут участие в ЧМ по футболу среди команд U-20. На четырех предыдущих турнирах сборная Украины неизменно выходила в плей-офф: трижды останавливалась в 1/8 финала (2001, 2005, 2015), а в 2019 году под руководством Александра Петракова стала победителем турнира.
Ранее мы сообщали, что определен состав сборной Украины U-20 для участия в ЧМ-2025 по футболу.
Также к вашему вниманию все группы и турнирные таблицы ЧМ-2025 (U-20) по футболу, которые будут обновляться после сыгранных матчей.