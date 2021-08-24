За "бронзу" на Олимпиаде в Токио: легкоатлетке Магучих вручили ключи от квартиры в Днепре

За "бронзу" на Олимпиаде в Токио: легкоатлетке Магучих вручили ключи от квартиры в Днепре

Спортсменка на Играх-2020 стала третьей в секторе для прыжков в высоту.

Бронзовая призерка Олимпиады в Токио украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, ранее попавшая в скандал из-за совместных фото с российской соперницей Марией Ласицкене, получила квартиру за свое успешное выступление в столице Токио.

Подарок спортсменке сделали власти Днепропетровской области.

Напомним:

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио Ярослава Магучих попала под шквал критики из-за фото с российской соперницей Марией Ласицкене, которые были сделаны после завершения соревнований в секторе для прыжков в высоту в столице Японии.

попала под шквал критики из-за фото с российской соперницей которые были сделаны после завершения соревнований в секторе для прыжков в высоту в столице Японии. Эти кадры вызвали большие дискуссии в Украине, а Магучих попала под критику за фото с россиянкой, которая в 2018 году была доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства.

на выборах главы государства. Магучих также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. В то же время Ласицкене - капитан Вооруженных сил РФ.

Ранее в защиту Ярославы стал каратист Станислав Горуна , заявив, что "спорт - вне политики".

, заявив, что "спорт - вне политики". Борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк, который принес Украине единственную золотую медаль на Олимпийских играх-2020, вступился за Магучих и призвал не травить "19-летнего ребенка".

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