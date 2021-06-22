"За что "дикобразы" получают миллионы?" Российский боксер-допингист жестко "потравил" свою сборную за провал на Евро-2020

Неожиданная реакция экс-чемпиона мира.

Звезда российского бокса Сергей Ковалев, который ранее был уличен в употреблении допинга, отреагировал на позорное поражение своей футбольной сборной от команды Дании (1:4) на Чемпионате Европы-2020.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе опубликовал в сторис Instagram фото с итоговой турнирной таблицей в группе B, в которой команда из РФ финишировала последней. "За что вообще эти "дикобразы" получают миллионы?" - написал в комментарии к снимку боксер.

instagram.com/stories/sergeykrusherkovalev

Позже он поделился фото, на котором капитан российской сборной Артем Дзюба держит в руках статуэтку в виде мужского полового органа, припомнив тому историю с мастурбацией.

instagram.com/stories/sergeykrusherkovalev

Завершил свою "травлю" Ковалев кадром, в котором показал, в чем, по его мнению, играли российские футболисты на Евро-2020.

instagram.com/stories/sergeykrusherkovalev

Сборная России (3 очка) финишировала на последнем месте в квартете В. Бельгийцы (9 очков) заняли первую строчку, Дания (3) - вторая, Финляндия (3) - третья.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Дзюба нелепо оправдался за фиаско на Евро-2020.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку