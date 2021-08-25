"За что мне такое наказание?" Экс-менеджер Шумахера пожаловался, что жена гонщика запрещает ему навещать Михаэля

"За что мне такое наказание?" Экс-менеджер Шумахера пожаловался, что жена гонщика запрещает ему навещать Михаэля

Легенда автоспорта продолжает бороться с последствиями жуткого падения.

Вилли Вебер, бывший менеджер семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, пожаловался на то, что супруга немецкого гонщика запретила ему навещать пилота.

"По сей день ни телефонных звонков, ни писем. Теперь я знаю, что Коринна удалила меня из своей жизни. Как я превратился в изношенную шину за все эти годы? Почему мне не разрешено навещать Михаэля? За что мне такое наказание?" - цитирует отрывок из книги Вебера "Бензин в крови" grandpx.news.

В то же время, Вилли рассказал, в чем, возможно, была его ошибка: "Я не сразу сел в самолет и прилетел к нему, когда он оказался в больнице. Я увидел толпу и подумал, что теперь мне не нужно стоять в очереди. Это было неправильно. Я должен был немедленно прилететь туда".

Напомним:

В декабря 2013 года Шумахер получил ужасную травмы головы во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах. Гонщику тогда провели несколько срочных операций, он провел шесть месяцев в коме.

В сентябре 2019-го Михаэля доставили в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа, где планировалась операция по пересадке стволовых клеток в сердечную ткань. Тогда одна из сотрудниц клиники отметила, что автогонщик был в сознании.

одной из больниц Парижа, где планировалась операция по пересадке стволовых клеток в сердечную ткань. Тогда одна из сотрудниц клиники отметила, что автогонщик был в сознании. В ноябре того же года Вебер обвинил жену гонщика в сокрытии правды о состоянии Михаэля. Та ответила, что он в надежных руках, а конфиденциальность о его здоровье - пожелания гонщика.

в сокрытии правды о состоянии Михаэля. Та ответила, что он в надежных руках, а конфиденциальность о его здоровье - В сентябре 2020-го швейцарский нейрохирург Эрих Ридерер объяснил, почему стал Михаэля после мозговой травмы не улучшится.

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