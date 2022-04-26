За "дискредитацию" РФ и Крыма: Усика лишили звания "Почетного жителя Симферополя"

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик был лишен звания "Почетного жителя Симферополя".

Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии незаконного органа Симферополя.

"Лишить звание "Почетный гражданин города Симферополя" Усика Александра Александровича за совершение действий, направленных на дискредитацию Российской Федерации, Республики Крым и муниципального образования Городской округ Симферополь Республики Крым", - говорится в решении Симферопольского "горсовета".

Усик получил это звание в 2012 году "За значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта, спортивное мастерство, достижение высоких результатов в спорте".

Напомним, ранее оккупационные власти Крыма лишили Усика награды "За верность долгу" и звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта АРК".

Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения Усик вступил в территориальную оборону, однако позже получил разрешение на выезд из страны и сообщил, что будет готовиться к реваншу с Энтони Джошуа.

35-летний спортсмен выложил видеообращение на своей странице в Instagram, где объяснил свое решение покинуть Украину в условиях войны. По мнению боксера, таким образом он больше поможет своей стране.

Тем временем российские оккупанты поселились в доме украинского чемпиона в Ворзеле. Позже его жена Екатерина показала последствия пребывания оккупантов в их доме.

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