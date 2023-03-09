За два этапа до завершения сезона: стал известен победитель Кубка мира по биатлону-2022/23

Йоханнес Бе в четвертый раз в карьере завоевал Большой хрустальный глобус.

Лидер сборной Норвегии Йоханнес Бе одержал победу в общем зачете Кубка мира по биатлону-2022/23.

29-летний норвежец обеспечил себе итоговый триумф досрочно, за два этапа до завершения сезона.

Перед стартом предпоследнего этапа Бе опережает своего соотечественника Стурлу Легрейда на 399 очков. За оставшиеся гонки сезона максимум можно отыграть 450 очков. Однако оба спортсмена заразились коронавирусом и пропустят индивидуальную гонку в Эстерсунде.

После "индивидуалки" в текущем сезоне на Кубке мира останется провести всего четыре личные гонки, за которые Легрейд максимально сможет набрать 360 очков. Таким образом, Бе уже сейчас стал недосягаемым в генеральной красификации.

Международный союз биатлонистов (IBU) уже объявил Йоханнеса победителем общего зачета Кубка мира. Для него это четвертый Большой хрустальный глобус в карьере. Ранее Бе выигрывал главный трофей сезона в 2019, 2020 и 2021 годах.

BOE



Это является официальным: Johannes Thingnes Boe будет для всех World Cup Total Score для сезона 2022/2023 — это его четыре большой кристаллический глобус! Phenomenal season, Johannes



Manzoni/IBU #biathlon – BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) March 8, 2023

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Большого хрустального глобуса стал француз Кантен Фийон-Майе. Рекордсмен по этому показателю является француз Мартен Фуркад, на счету которого семь трофеев.

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