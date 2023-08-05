За год до Игр в Париже: украинская призерка Олимпиады-2020 неожиданно завершила карьеру

Вице-чемпионка Олимпиады-2020 по велотреку Елена Старикова завершила профессиональную карьеру.

Об этом сообщает Суспильне Спорт.

27-летняя Старикова свой последний старт провела в июне 2023 года на чемпионате Украины.

Решение спортсменки стало неожиданностью, ведь раньше она говорила, что будет готовиться к чемпионату мира, Лиге чемпионов и квалификации на Олимпиаду-2024 в Париже.

"Немного отдохну (после Евро – прим.), но недолго – надо готовиться к чемпионату мира. Далее Лига чемпионов, потом начинается целый год отбора на Олимпийские игры. Когда можно будет хорошо отдохнуть? После 2024 года. Вот тогда будет передышка", – рассказывала Елена в комментарии Суспильне Спорт.

Однако в заявку сборной Украины на ЧМ-2023, который сейчас проходит в шотландском Глазго, Старикова не попала. Также Елена не соревновалась на проходившем в феврале чемпионате Европы.

Напомним, Старикова – серебряная призерка Олимпиады-2020, которая из-за пандемии коронавируса состоялась в 2021 году в Токио (Япония). Украинка завоевала олимпийскую медаль по велотреку в спринте.

Следующие летние Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже (Франция).

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