За год до Игр в Париже: украинская призерка Олимпиады-2020 неожиданно завершила карьеру

Елена Старикова решила прекратить свой путь в профессиональном спорте.
Вице-чемпионка Олимпиады-2020 по велотреку Елена Старикова завершила профессиональную карьеру.
Об этом сообщает Суспильне Спорт.
27-летняя Старикова свой последний старт провела в июне 2023 года на чемпионате Украины.
Решение спортсменки стало неожиданностью, ведь раньше она говорила, что будет готовиться к чемпионату мира, Лиге чемпионов и квалификации на Олимпиаду-2024 в Париже.
"Немного отдохну (после Евро – прим.), но недолго – надо готовиться к чемпионату мира. Далее Лига чемпионов, потом начинается целый год отбора на Олимпийские игры. Когда можно будет хорошо отдохнуть? После 2024 года. Вот тогда будет передышка", – рассказывала Елена в комментарии Суспильне Спорт.
Однако в заявку сборной Украины на ЧМ-2023, который сейчас проходит в шотландском Глазго, Старикова не попала. Также Елена не соревновалась на проходившем в феврале чемпионате Европы.
Напомним, Старикова – серебряная призерка Олимпиады-2020, которая из-за пандемии коронавируса состоялась в 2021 году в Токио (Япония). Украинка завоевала олимпийскую медаль по велотреку в спринте.
Следующие летние Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже (Франция).
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