Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

За год до Игр в Париже: украинская призерка Олимпиады-2020 неожиданно завершила карьеру

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
577
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
За год до Игр в Париже: украинская призерка Олимпиады-2020 неожиданно завершила карьеру

Елена Старикова / Фото: Associated Press

Елена Старикова решила прекратить свой путь в профессиональном спорте.

Вице-чемпионка Олимпиады-2020 по велотреку Елена Старикова завершила профессиональную карьеру.

Об этом сообщает Суспильне Спорт.

27-летняя Старикова свой последний старт провела в июне 2023 года на чемпионате Украины.

Решение спортсменки стало неожиданностью, ведь раньше она говорила, что будет готовиться к чемпионату мира, Лиге чемпионов и квалификации на Олимпиаду-2024 в Париже.

"Немного отдохну (после Евро – прим.), но недолго – надо готовиться к чемпионату мира. Далее Лига чемпионов, потом начинается целый год отбора на Олимпийские игры. Когда можно будет хорошо отдохнуть? После 2024 года. Вот тогда будет передышка", – рассказывала Елена в комментарии Суспильне Спорт.

Однако в заявку сборной Украины на ЧМ-2023, который сейчас проходит в шотландском Глазго, Старикова не попала. Также Елена не соревновалась на проходившем в феврале чемпионате Европы.

Напомним, Старикова – серебряная призерка Олимпиады-2020, которая из-за пандемии коронавируса состоялась в 2021 году в Токио (Япония). Украинка завоевала олимпийскую медаль по велотреку в спринте.

Следующие летние Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже (Франция).

Читайте также:

"Делаем уникальное исключение": президент МОК направил письмо Харлан по поводу ее квалификации на ОИ-2024

На фоне скандала с дисквалификацией: МОК предоставил Харлан лицензию на Олимпиаду-2024

МОК не пригласил Россию и Беларусь на Олимпийские игры-2024: что это значит

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
577
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация