За голову схватились даже одноклубники: 15-летний футболист бразильского клуба забил невероятный шедевр (видео)

У голкипера соперников не было никаких шансов.

Безумный по красоте мяч был забит в поединке Чемпионата Бразилии между "Палмейрасом" U-20 и "Оэсте" U-20 .

На 14-й минуте встречи после серии рикошетов перед воротами "Оэсте" мяч завис на линии штрафной, а форвард "Палмейраса" Эндрик сложился и роскошной бисиклетой не оставил шансов голкиперу соперника.

Отметим, что этому исполнителю всего 15 лет. Впрочем, это не мешает ему создавать подобные чудеса, от которых за голову хватаются даже одноклубники.

Вашему вниманию видео с этим невероятным взятием ворот.

A 15-year-old just scored this for @Palmeiras ... pic.twitter.com/cI4PE0xqmL — ESPN FC (@ESPNFC) 19 января 2022

Поединок завершился разгромной победой "Палмейраса" со счётом 5:2. В полуфинале Юниорского кубка команда Эндрика будет играть с "Сан-Паулу".

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