За голову схватились даже одноклубники: в Нидерландах забили один из самых удивительных мячей в 2021 году (видео)

В стиле "удара скорпиона".
Просто сумасшедший гол удалось увидеть болельщикам в поединке 10-го тура Чемпионата Нидерландов между "Гронингеном" и АЗ Алкмаар.
На 20 минуте встречи футболисту "Гронингена" Сирил Нгонге после подачи с левого фланга удался невероятный удар пяткой в дальний угол ворот оппонента. 21-летний игрок отличился в так называемом "стиле скорпиона".
Вашему вниманию видео с этим взятием ворот, которое появилось на официальной странице "Гронингена" в Twitter.
Moment van de Week: Wat een goal van @ cyrilngonge27 !— FC Groningen (@fcgroningen) October 25, 2021
Highlights van #groaz staan nu online: https://t.co/IJ7p07Saux #trotsvanhetnoorden pic.twitter.com/2tetfnfMg0
Безусловно, этот мяч будет претендовать на звание лучшего по итогам не только тура, но и всего сезона.
- "Гронинген" в конце концов одержал победу со счетом 2:0.
Добавим, что среди украинских болельщиков подобные "удары скорпиона" ассоциируются с легендарным мячом, который забил экс-игрок "Шахтера" Матузалем в легендарном матче Кубка УЕФА против "Севильи".