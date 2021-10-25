За голову схватились даже одноклубники: в Нидерландах забили один из самых удивительных мячей в 2021 году (видео)

В стиле "удара скорпиона".

Просто сумасшедший гол удалось увидеть болельщикам в поединке 10-го тура Чемпионата Нидерландов между "Гронингеном" и АЗ Алкмаар.

На 20 минуте встречи футболисту "Гронингена" Сирил Нгонге после подачи с левого фланга удался невероятный удар пяткой в дальний угол ворот оппонента. 21-летний игрок отличился в так называемом "стиле скорпиона".

Вашему вниманию видео с этим взятием ворот, которое появилось на официальной странице "Гронингена" в Twitter.

Безусловно, этот мяч будет претендовать на звание лучшего по итогам не только тура, но и всего сезона.

"Гронинген" в конце концов одержал победу со счетом 2:0.

Добавим, что среди украинских болельщиков подобные "удары скорпиона" ассоциируются с легендарным мячом, который забил экс-игрок "Шахтера" Матузалем в легендарном матче Кубка УЕФА против "Севильи".

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