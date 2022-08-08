За голову схватился даже соперник: во Франции забит шедевральный мяч почти с 40 метров (видео)

Во втором по силе дивизионе Чемпионата Франции забили зрелищный гол чуть ли не с центра поля.

Так, во время игры 2-го тура Лиги 2 между "Лавалем" и "Генгамом" болельщики стали свидетелями изысканного по красоте забитого мяча в исполнении футболиста гостей – Жереми Ливолана.

На 74 минуте 24-летний полузащитник нанес неожиданный, а главное — точный удар издалека. Отметим, что во время выстрела к воротам было около 40 метров. Гол получился настолько шедевральным, что за голову схватился даже один из игроков соперника.

Вашему вниманию видео с этим невероятным мячом.

В конце концов сам поединок завершился со счетом 2:1 в пользу "Генгама".

"Генгам" с шестью баллами возглавляет турнирную таблицу Лиги 2. "Лаваль", в свою очередь, идет девятым, имея три очка.

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