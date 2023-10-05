"За гранью возможного": экс-чемпион мира оценил шансы Усика победить Фьюри

Рикки Хаттон не сомневается в триумфе своего соотечественника в бою за "абсолюта".

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон дал прогноз на поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Британский боксер выразил уверенность в победе своего соотечественника, заявив, что у украинца нет никаких шансов на успех в бою за звание "абсолюта".

"Победа Усика – это за гранью возможного. Когда мы думаем о Тайсоне, то у парня есть рост и размах рук. Он может боксировать как левша или как ортодокс. Просто стоять или даже сидеть и драться. Он может сидеть, покачивать корпусом и заставить вас промахиваться. Он может контратаковать.

Фьюри может делать все, что делает Усик, но у него есть преимущество в силе и весе. Так что я не вижу ничего, кроме победы Тайсона", – приводит слова Хаттона Dazn.

29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, который состоится в Саудовской Аравии.

Дату проведения поединка собираются официально объявить после выставочного боя Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии. По информации СМИ, украинец и британец могут сойтись в ринге 23 декабря 2023-го или в январе 2024 года.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Ранее сообщалось, что Усик отреагировал на объявление поединка с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

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