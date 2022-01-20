За групповое изнасилование: звездного бразильского футболиста приговорили к 9 годам тюрьмы в Италии

Находясь на родине, игрок может избежать тюремного заключения.

Бывший нападающий мадридского "Реала", "Манчестер Сити" и "Милана" бразилец Робиньо получил девять лет лишения свободы за групповое сексуальное насилие.

Как сообщает UOL, такой вердикт вынес римский суд по итогам рассмотрения инцидента, который произошел девять лет назад в Милане. В 2013 году Робиньо, игравший в то время за "россонери", и еще пять человек в ночном клубе изнасиловали 23-летнюю албанскую девушку.

Решение суда является окончательным, бразильский футболист не имеет права его обжаловать.

Следует отметить, что сейчас 37-летний Робиньо проживает в Бразилии, которая не практикует выдачу преступников другим государствам. Итальянский суд будет настаивать, чтобы игрок отбыл наказание в местной тюрьме, однако для этого необходимо передать соответствующие документы в южноамериканскую страну и дождаться рассмотрения дела - никакие сроки этого процесса не предусмотрены.

Добавим, что в 2009 году Робиньо был арестован и выпущен под залог по подозрению в изнасиловании в Англии, но дело было закрыто.

Робиньо завершил игровую карьеру в 2020 году, не проведя ни одного матча за бразильский "Сантос", с которым он подписал контракт в октябре 2020-го.

Ранее бразилец выступал за "Милан", "Реал", "Сити", "Гуанчжоу Эвергранд", "Атлетико Минейро", турецкие "Сивасспор" и "Истанбул Башакшехир".

За сборную Бразилии Робиньо сыграл 100 матчей и забил 29 голов. В 2007 году он выиграл с "Селесао" Кубок Америки.

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