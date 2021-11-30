За Месси только один голос: стало известно, кому бы тренеры клубов УПЛ отдали "Золотой мяч-2021"

Версия коучей украинских клубов существенно отличается от официальных результатов.
В понедельник, 29 ноября, в парижском театре "Шатле" определили лучшего футболиста 2021 года. "Золотой мяч" по версии France Football в этом году получил форвард ПСЖ Лионель Месси.
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Телеканал "Футбол" провел опрос среди тренеров украинской Премьер-лиги, чтобы узнать их мнение, кто же в этом году больше всего заслужил почетную награду.
Почти все коучи украинских клубов отдали предпочтение форварду "Баварии" и сборной Польши Роберту Левандовски. За него проголосовали Мирча Луческу ("Динамо"), Игорь Йовичевич ("Днепр-1"), Юрий Максимов ("Ворскла"), Александр Рябоконь ("Десна"), Юрий Гура ("Александрия"), Юрий Вирт ("Верес"), Валерий Кривенцов ("Металлист 1925"), Ярослав Вишняк ("Колос"), Леонид Кучук ("Рух"), Олег Дулуб ("Львов"), Юрий Мороз ("Черноморец") и Игорь Леонов ("Минай") ).
Второе место - у нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема, за которого голосовали Роберто Де Дзерби ("Шахтер") и Сергей Лавриненко ("Ингулец").
За Месси свой голос отдал только наставник "Зари" Виктор Скрипник. Также один голос получил полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, за которого голосовал коуч "Мариуполя" Остап Маркевич.
- Месси стал обладателем "Золотого мяча" в рекордный седьмой раз. Ранее Лионель получал эту награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.
- Ближайший преследователь аргентинца - Криштиану Роналду, которому вручали "Золотой мяч" пять раз.
- Левандовски, признанный лучшим форвардом 2021 года, занял второе место в голосовании на "Золотой мяч-2021". В прошлом году поляк был главным претендентом на престижную награду, но она не вручалась из-за пандемии коронавируса.
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