За Месси только один голос: стало известно, кому бы тренеры клубов УПЛ отдали "Золотой мяч-2021"

За Месси только один голос: стало известно, кому бы тренеры клубов УПЛ отдали "Золотой мяч-2021"

Версия коучей украинских клубов существенно отличается от официальных результатов.

В понедельник, 29 ноября , в парижском театре "Шатле" определили лучшего футболиста 2021 года. " Золотой мяч " по версии France Football в этом году получил форвард ПСЖ Лионель Месси.

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Телеканал "Футбол" провел опрос среди тренеров украинской Премьер-лиги, чтобы узнать их мнение, кто же в этом году больше всего заслужил почетную награду.

Почти все коучи украинских клубов отдали предпочтение форварду "Баварии" и сборной Польши Роберту Левандовски. За него проголосовали Мирча Луческу ("Динамо"), Игорь Йовичевич ("Днепр-1"), Юрий Максимов ("Ворскла"), Александр Рябоконь ("Десна"), Юрий Гура ("Александрия"), Юрий Вирт ("Верес"), Валерий Кривенцов ("Металлист 1925"), Ярослав Вишняк ("Колос"), Леонид Кучук ("Рух"), Олег Дулуб ("Львов"), Юрий Мороз ("Черноморец") и Игорь Леонов ("Минай") ).

Второе место - у нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема, за которого голосовали Роберто Де Дзерби ("Шахтер") и Сергей Лавриненко ("Ингулец").

За Месси свой голос отдал только наставник "Зари" Виктор Скрипник. Также один голос получил полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, за которого голосовал коуч "Мариуполя" Остап Маркевич.

Скриншот телеканалов "Футбол 1/2/3"

Месси стал обладателем "Золотого мяча" в рекордный седьмой раз. Ранее Лионель получал эту награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Ближайший преследователь аргентинца - Криштиану Роналду, которому вручали "Золотой мяч" пять раз.

Левандовски, признанный лучшим форвардом 2021 года, занял второе место в голосовании на "Золотой мяч-2021". В прошлом году поляк был главным претендентом на престижную награду, но она не вручалась из-за пандемии коронавируса.

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