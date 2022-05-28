За мгновение до решающей битвы: яркие фото фанатов "Ливерпуля" и "Реала" перед финалом Лиги чемпионов

За мгновение до решающей битвы: яркие фото фанатов "Ливерпуля" и "Реала" перед финалом Лиги чемпионов

В субботу, 28 мая, английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал" сыграют в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22. В Париж поддержать любимые клубы приехало немало болельщиков из Англии и Испании.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится на парижском "Стад де Франс", вмещающем более 80 тысяч болельщиков.

Безумную поддержку "Ливерпулю" и "Реала" в главном поединке турнира приехали обеспечить их преданные поклонники.

Вашему вниманию атмосферные фотографии фанатов мерсисайдского и мадридского клубов с улиц Парижа.

Главный арбитр финала между "Ливерпулем" и "Реалом" француз Клеман Тюрпен даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.

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На пути в финал английский клуб занял первое место в группе с "Атлетико", "Порту" и "Миланом". А в плей-офф команда Юргена Клоппа выбила "Интер", "Бенфику" и "Вильярреал" (2:0, 3:2).

Испанский коллектив также стал победителем своего квартета, где соперниками "сливочных" были "Интер", "Шериф" и донецкий "Шахтер". В плей-офф подопечные Карло Анчелотти оказались сильнее ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Сити".

Напомним, изначально финальный матч Лиги чемпионов должен был принять Санкт-Петербург, но из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, поединок перенесли в Париж.

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