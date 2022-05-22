"За мир в Украине": в разрушенной российскими оккупантами Бородянке состоялся благотворительный футбольный турнир (видео)

"За мир в Украине": в разрушенной российскими оккупантами Бородянке состоялся благотворительный футбольный турнир (видео)

В наиболее разрушенном поселке Киевской области впервые провели большой благотворительный футбольный турнир, который получил название "За мир в Украине".

Участие в футбольном мероприятии приняли сборные футбольные команды городских голов, врачей, строителей, защитников и ветеранов Бородянщины и ФК "Маэстро".

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

На площади возле полностью разрушенного российскими оккупантами центра социально-психологической реабилитации населения Бородянки состоялось торжественное открытие турнира.

Директор детской спортивной школы Владимир Шома рассказал, что еще месяц назад на футбольных полях этого спортивного комплекса в центре Бородянки пройти было невозможно, ведь россияне их полностью разрушили.

"Они заехали на стадион танками заехали БТРами. Выкопали окопы себе на стадионе, вспахали это поле, пахали букву "V" и искусственное поле было разрушено техникой, ну для нас это ужас", — отметил он.

Через несколько недель с помощью родителей воспитанников спортивной школы и волонтеров удалось почти полностью восстановить зеленое покрытие.

"Мы этим матчем пытаемся приобщить людей, которые будут предоставлять средства на то, чтобы отстраивать как можно быстрее потому, что жизнь продолжается, как нетрудно говорить. И мы будем отстраивать" — рассказал диджей Анатолий Старков, занимающийся волонтерством.

Бородянка – один из городков на Киевщине, наиболее пострадавший из-за российского нашествия. Здесь были замучены и убиты сотни горожан. Полностью или частично разрушено 75% домов. Чтобы их отстроить нужные деньги.

"Наша помощь целевая мы берем конкретное административное помещение или конкретную школу или конкретный детский садик и собираем средства под реставрацию или ремонт" — рассказала волонтер Светлана Легкая.

"Мы все из каждого городка из каждой общины пытаемся помочь тем, кто нуждается в помощи, а футбол это как возможность увидеться и друг другу как говорится сверить часы, что мы на правильном пути", — добавил городской голова Черкова Владимир Шматько.

До войны здесь тренировались 800 детей. Сегодня здесь среди зрителей маленькие воспитанники спортивного комплекса, их родители, местные жители и волонтеры. Они надеются, что собранные деньги помогут полностью обновить спорткомплекс.

"Когда именно целят в какой-то наши культурные сокровища, достопримечательности, спортивные арены, другого объяснения нет, то есть однозначно целят в нашу культуру в нашу самоидентификацию хотят уничтожить то, о чем мы думаем, кем мы являемся", — отметила телеведущая Соломия Витвицкая. .

Победителями турнира стала команда ФК "Маэстро".

Все собранные средства организаторы турнира будут переданы на восстановление инфраструктуры поселка.

В разрушенной Бородянке состоялся благотворительный футбольный турнир

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