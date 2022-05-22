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"За мир в Украине": в разрушенной российскими оккупантами Бородянке состоялся благотворительный футбольный турнир (видео)

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"За мир в Украине": в разрушенной российскими оккупантами Бородянке состоялся благотворительный футбольный турнир (видео)

В наиболее разрушенном поселке Киевской области впервые провели большой благотворительный футбольный турнир, который получил название "За мир в Украине".

Участие в футбольном мероприятии приняли сборные футбольные команды городских голов, врачей, строителей, защитников и ветеранов Бородянщины и ФК "Маэстро".

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

На площади возле полностью разрушенного российскими оккупантами центра социально-психологической реабилитации населения Бородянки состоялось торжественное открытие турнира.

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Директор детской спортивной школы Владимир Шома рассказал, что еще месяц назад на футбольных полях этого спортивного комплекса в центре Бородянки пройти было невозможно, ведь россияне их полностью разрушили.

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"Они заехали на стадион танками заехали БТРами. Выкопали окопы себе на стадионе, вспахали это поле, пахали букву "V" и искусственное поле было разрушено техникой, ну для нас это ужас", — отметил он.

Через несколько недель с помощью родителей воспитанников спортивной школы и волонтеров удалось почти полностью восстановить зеленое покрытие.

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"Мы этим матчем пытаемся приобщить людей, которые будут предоставлять средства на то, чтобы отстраивать как можно быстрее потому, что жизнь продолжается, как нетрудно говорить. И мы будем отстраивать" — рассказал диджей Анатолий Старков, занимающийся волонтерством.

Бородянка – один из городков на Киевщине, наиболее пострадавший из-за российского нашествия. Здесь были замучены и убиты сотни горожан. Полностью или частично разрушено 75% домов. Чтобы их отстроить нужные деньги.

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"Наша помощь целевая мы берем конкретное административное помещение или конкретную школу или конкретный детский садик и собираем средства под реставрацию или ремонт" — рассказала волонтер Светлана Легкая.

"Мы все из каждого городка из каждой общины пытаемся помочь тем, кто нуждается в помощи, а футбол это как возможность увидеться и друг другу как говорится сверить часы, что мы на правильном пути", — добавил городской голова Черкова Владимир Шматько.

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До войны здесь тренировались 800 детей. Сегодня здесь среди зрителей маленькие воспитанники спортивного комплекса, их родители, местные жители и волонтеры. Они надеются, что собранные деньги помогут полностью обновить спорткомплекс.

"Когда именно целят в какой-то наши культурные сокровища, достопримечательности, спортивные арены, другого объяснения нет, то есть однозначно целят в нашу культуру в нашу самоидентификацию хотят уничтожить то, о чем мы думаем, кем мы являемся", — отметила телеведущая Соломия Витвицкая. .

Победителями турнира стала команда ФК "Маэстро".

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Все собранные средства организаторы турнира будут переданы на восстановление инфраструктуры поселка.

В разрушенной Бородянке состоялся благотворительный футбольный турнир 

В разрушенной Бородянке состоялся благотворительный футбольный турнир 

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