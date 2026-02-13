- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 68
- Время на прочтение
- 1 мин
За титул, от которого отказался Усик: официально объявлено о бое Уордли – Дюбуа
Поединок между британцами состоится 9 мая в Манчестере.
Британский чемпион мира в супертяжелом весе Фабио Уордли будет защищать титул WBO в бою против своего соотечественника Даниеля Дюбуа.
Промоутерская компания Queensberry Promotions официально объявила , что поединок Уордли – Дюбуа состоится 9 мая в Манчестере.
Уордли стал обладателем пояса WBO в ноябре прошлого года после того, как украинец Александр Усик отказался от титула и потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Фабио, который в октябре прошлого года победил нокаутом новозеландца Джозефа Паркера, повысили с временного до полноценного чемпиона WBO. Уордли впервые будет защищать чемпионский пояс.
Дюбуа последний раз выходил на ринг в июле прошлого года, когда нокаутом проиграл Усику в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. До этого Даниель владел поясом IBF, который ему также достался из-за того, что Александр добровольно его освободил.
