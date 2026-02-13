ТСН в социальных сетях

За титул, от которого отказался Усик: официально объявлено о бое Уордли – Дюбуа

Поединок между британцами состоится 9 мая в Манчестере.

Уордли – Дюбуа

Уордли – Дюбуа / x.com/Queensberry

Британский чемпион мира в супертяжелом весе Фабио Уордли будет защищать титул WBO в бою против своего соотечественника Даниеля Дюбуа.

Промоутерская компания Queensberry Promotions официально объявила , что поединок Уордли – Дюбуа состоится 9 мая в Манчестере.

Уордли стал обладателем пояса WBO в ноябре прошлого года после того, как украинец Александр Усик отказался от титула и потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Фабио, который в октябре прошлого года победил нокаутом новозеландца Джозефа Паркера, повысили с временного до полноценного чемпиона WBO. Уордли впервые будет защищать чемпионский пояс.

Дюбуа последний раз выходил на ринг в июле прошлого года, когда нокаутом проиграл Усику в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. До этого Даниель владел поясом IBF, который ему также достался из-за того, что Александр добровольно его освободил.

Ранее сообщалось, что известный украинский боксер одержал победу над россиянином.

