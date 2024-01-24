За трофей поборются с Мудриком: "Ливерпуль" вышел в финал Кубка английской лиги (видео)

Обладатель Кубка английской лиги определится в противостоянии между "Челси" и "Ливерпулем".

"Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Фулхэмом" в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги. Поединок на стадионе "Крейвен Коттедж" в Лондоне завершился со счетом 1:1 .

В первой игре "Ливерпуль" дома за три минуты совершил камбэк и победил со счетом 2:1. Так что "дачникам" необходимо было выигрывать второй матч, чтобы рассчитывать на выход в финал.

Сделать это лондонцам не удалось. Уже на 11-й минуте "мерсисайдцев" вывел вперед Луис Диас, которому ассистировал 20-летний Джарелл Кванса.

Во втором тайме "Фулхэм" отыгрался – на 77-й минуте Исса Диоп забил после передачи Гарри Уилсона. Однако этого "дачникам" оказалось мало для выхода в следующую стадию – по итогам двух матчей "Ливерпуль" победил со счетом 3:2.

Обзор матча "Фулхэм" – "Ливерпуль"

Будет добавлен в скором времени.

В финале Кубка английской лиги команда Юргена Клоппа сыграет против "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика. Накануне "синие" взяли сокрушительный реванш у "Мидлсбро" после минимального поражения в первом матче, благодаря чему вышли в решающий поединок турнира.

Финал Кубка английской лиги между "Челси" и "Ливерпулем" состоится 25 февраля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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