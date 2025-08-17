ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
119
Время на прочтение
1 мин

Забарный дебютировал: ПСЖ с победы стартовал в новом сезоне чемпионата Франции (видео)

Подопечные Луиса Энрике успешно начали защиту чемпионского титула.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Илья Забарный, ПСЖ

Илья Забарный, ПСЖ / © ФК ПСЖ

ПСЖ на выезде обыграл "Нант" в матче 1-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/26. Поединок на "Стад де ла Божуар" в Нанте завершился со счетом 0:1.

Единственный гол в этой встрече подопечные Луиса Энрике забили на 67-й минуте. Победу действующим чемпионам Франции принес точный удар португальского полузащитника Витиньи.

Украинский защитник Илья Забарный, который менее чем неделю назад перешел в ПСЖ из английского "Борнмута", в этом матче дебютировал за свою новую команду. 22-летний украинец вышел в стартовом составе парижан и отыграл до финального свистка.

Обзор матча "Нант" – ПСЖ

Будет добавлен в скором времени.

Во втором туре чемпионата Франции парижский клуб 22 августа примет "Анже", а "Нант" 24 августа приедет в гости к "Страсбургу".

Ранее сообщалось, что ПСЖ совершил зрелищный камбэк и в серии пенальти одолел "Тоттенхэм", завоевав Суперкубок УЕФА.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie