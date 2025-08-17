Забарный дебютировал: ПСЖ с победы стартовал в новом сезоне чемпионата Франции (видео)

Илья Забарный, ПСЖ / © ФК ПСЖ

ПСЖ на выезде обыграл "Нант" в матче 1-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/26. Поединок на "Стад де ла Божуар" в Нанте завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече подопечные Луиса Энрике забили на 67-й минуте. Победу действующим чемпионам Франции принес точный удар португальского полузащитника Витиньи.

Украинский защитник Илья Забарный, который менее чем неделю назад перешел в ПСЖ из английского "Борнмута", в этом матче дебютировал за свою новую команду. 22-летний украинец вышел в стартовом составе парижан и отыграл до финального свистка.

Обзор матча "Нант" – ПСЖ

Во втором туре чемпионата Франции парижский клуб 22 августа примет "Анже", а "Нант" 24 августа приедет в гости к "Страсбургу".

Ранее сообщалось, что ПСЖ совершил зрелищный камбэк и в серии пенальти одолел "Тоттенхэм", завоевав Суперкубок УЕФА.