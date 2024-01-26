Забарный эффектным предголевым пасом помог "Борнмуту" уничтожить соперника в Кубке Англии (видео)

"Вишни" разгромили команду еще одного украинца и вышли в 1/8 финала Кубка Англии.

"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного разбил "Суонси" в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии. Поединок на стадионе "Виталити" завершился со счетом 5:0 .

Все пять голов "вишни" забили в первом тайме. Отличились Ллойд Келли, Алекс Скотт, Луис Синистерра, Дэвид Брукс и Доминик Соланке.

Забарный вышел в стартовом составе "Борнмута" и отыграл весь матч. 21-летний украинец принял участие во втором забитом мяче в ворота "лебедей", отдав красивую предголевую передачу со своей половины поля.

Добавим, что украинский форвард "Суонси" Николай Кухаревич попал в заявку на этот поединок, но на поле так и не появился.

Обзор матча "Борнмут" – "Суонси"

Матчи 1/8 финала Кубка Англии состоятся в конце февраля. Следующий матч "Борнмут" проведет 1 февраля на выезде против "Вест Хэма" в английской Премьер-лиге.

"Суонси" 30 января приедет в гости к "Лестеру" в поединке Чемпионшипа (второго английского дивизиона – прим.).

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