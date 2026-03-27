Забарный отреагировал на поражение сборной Украины от Швеции в плей-офф отбора к ЧМ-2026

Илья Забарный против Виктора Дьекереша / © Associated Press

Защитник и капитан сборной Украины Илья Забарный прокомментировал поражение от Швеции (1:3) в полуфинальном матче плей-офф европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

"Не знаю, почему проиграли, трудно что-то сказать. Это футбол, такие тяжелые моменты бывают. Нечего много говорить, что-то не получилось — не знаю, что именно. Выделю один момент: Пономаренко вышел и забил гол. Молодец, пусть продолжает так далее.

Спасибо болельщикам, поддержали нас, пришли. Хотелось подарить другие эмоции, но имеем то, что имеем. Мы — сильная нация, которая сможет выстоять все и будет двигаться дальше", — сказал Забарный в комментарии MEGOGO.

После поражения от шведов сборная Украины 31 марта проведет товарищеский поединок с Албанией, которая в другом полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 уступила Польше (1:2).

В свою очередь, шведы и поляки 31 марта в очном противостоянии разыграют путевку на Мундиаль.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.