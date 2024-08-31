Забарный победил Миколенко: "Борнмут" совершил безумный камбэк против "Эвертона" в АПЛ

"Вишни" уступали два мяча, но в концовке перевернули игру и вырвали победу.

"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного одолел "Эвертон" своего соотечественника и коллеги по амплуа Виталия Миколенко в матче 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле завершился со счетом 2:3 .

Первый тайм встречи прошел без забитых мячей. На старте второго тайма "ириски" дважды поразили ворота гостей – на 50-й минуте счет открыл Майкл Кин, а через семь минут отличился Доминик Калверт-Льюин.

До 87-й минуты "вишни" проигрывали с разницей в два мяча, но смогли оформить фантастический камбэк. Сначала один гол отыграл Антуан Семенио. А в компенсированное время "Борнмут" забил еще дважды и вырвал победу.

На 90+2-й минуте счет сравнял Льюис Кук, а решающий гол на 90+6-й минуте в активе Луиса Синистерры.

Оба украинца вышли на поле в стартовых составах своих команд и провели полный матч.

Обзор матча "Эвертон" – "Борнмут"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Борнмут" с 5 очками поднялся на седьмое место в АПЛ. "Эвертон" замыкает турнирную таблицу – подопечные Шона Дайча проиграли все три поединка на старте чемпионата.

В следующем туре мерсисайдский клуб 14 сентября на выезде будет противостоять "Астон Вилле", а подопечные Андони Ираолы в тот же день примут "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика.

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