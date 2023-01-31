Забарный подписал контракт с английским "Борнмутом": что известно о контракте и новом клубе украинца

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Илья Забарный подписал контракт с английским "Борнмутом".

Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

"Киевское "Динамо" достигло соглашения с английским "Борнмутом" о трансфере 20-летнего центрального защитника Ильи Забарного", – говорится в сообщении.

По условиям трансфера клубы согласовали проведение благотворительного товарищеского матча. Другой официальной информации о трансфере пока нет.

Однако, по информации СМИ, "Динамо" получит за защитника около 25 миллионов фунтов стерлингов. Transfermarkt оценивает Забарного в 15 миллионов евро. По информации инсайдера Фабрицио Романо, Забарный подписал контракт на пять с половиной лет.

EXCLUSIVE: Илия Забарный, данное соглашение как Bournemouth player, идеал текущего года — и в конце концов. #DeadlineDay



Действительно valid until June 2028, большой один для Bournemouth с идеальной recruiting proti Hamed Traoré.



Here we go confirmed ✅ pic.twitter.com/k2OuCk7rK3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 31 January 2023

Отметим, что "Борнмут" является одним из аутсайдеров АПЛ и находится в зоне вылета, на 18 месте – третьем с конца. Конкурентом нового Забарного клуба в борьбе за выживание в АПЛ является "Эвертон", за который выступает другой экс-"динамовец" Виталий Миколенко.

В общей сложности за киевское "Динамо" Забарный провел 84 матча (50 в УПЛ, 4 — в Кубке и Суперкубке Украины, 30 — в еврокубках) и забил 1 мяч.

Ранее сообщалось, что легионер "Динамо" Томаш Кендзера перешел в греческий ПАОК. Лидер киевлян Виктор Цыганков в зимнее трансферное окно перешел в испанскую "Жирону".

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