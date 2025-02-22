Забарный получил красную карточку: "Борнмут" проиграл "Вулверхэмптону" в поединке АПЛ (видео)

"Борнмут" потерпел поражение от "Вулверхэмптона" в домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Виталити" в Борнмуте завершился со счетом 0:1 .

Ключевым моментом встречи стало удаление украинского защитника "вишен" Ильи Забарного на 31-й минуте встречи. 22-летний воспитанник киевского "Динамо" получил прямую красную карточку за грубый подкат на половине поля соперника.

Для Забарного это первое удаление в составе английского клуба, за который он выступает с января 2023 года.

Единственный гол в этом матче "волки" забили на 36-й минуте, воспользовавшись численным преимуществом. Автором победного результативного удара стал Матеус Кунья.

Обзор матча "Борнмут" – "Вулверхэмптон"

После этого поражения "Борнмут" (43 очка) занимает пятое место в АПЛ. "Вулверхэмптон" (22 балла) располагается на 17-й позиции, оторвавшись от зоны вылета на расстояние 5 пунктов.

В следующем туре команда Забарного приедет в гости к "Брайтону", а "волки" примут "Фулхэм". Оба матча состоятся 25 февраля.

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