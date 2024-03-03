Забарный помог "Борнмуту" победить аутсайдера АПЛ и прервать длительную безвыигрышную серию (видео)

Украинец отыграл полный матч в составе "вишен" против "Бернли".

"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного на выезде обыграл "Бернли" в матче 27-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Терф Мур" в Бернли завершился со счетом 0:2 .

Первый гол в этой встрече был забит на 13-й минуте – отличился Джастин Клюйверт.

В конце игры "вишни" окончательно сняли вопрос о победителе – на 88-й минуте точный удар нанес Антуан Семенио.

Отметим, что Забарный вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле весь матч.

Обзор матча "Бернли" – "Борнмут"

Таким образом, "Борнмут" прервал свою семиматчевую серию без побед в АПЛ. До этого подопечные Андони Ираолы выигрывали еще в декабре прошлого года в домашнем поединке против "Фулхэма" (3:0).

После этого матча "Борнмут" (31 очко) занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. "Бернли" (13 пунктов) находится на предпоследней, 19-й позиции.

В следующем туре английского чемпионата "Борнмут" 9 марта примет "Шеффилд Юнайтед". Днем позже подопечные Венсана Компани на выезде сыграют против "Вест Хэма".

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