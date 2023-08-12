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Забарный помог "Борнмуту" спасти ничью на старте АПЛ, "Эвертон" без Миколенко потерпел поражение

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Забарный помог "Борнмуту" спасти ничью на старте АПЛ, "Эвертон" без Миколенко потерпел поражение

"Борнмут" / Фото: Associated Press

Состоялись еще два поединка стартового тура чемпионата Англии с участием команд, в которых играют украинцы.

В матчах 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24 "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного дома сыграл вничью (1:1) с "Вест Хэмом", а "Эвертон" другого защитника сборной Украины Виталия Миколенко на собственном поле уступил "Фулхэму" (0:1).

"Борнмут" пропустил гол в поединке с "молотобойцами" в начале второго тайма – Джеррод Боуэн на 51-й минуте отличился после передачи Томаша Соучека.

Однако в конце встречи "вишням" удалось спастись от поражения – на 82-й минуте Забарный начал атаку своей команды, которую точным ударом завершил Доминик Соланке.

Отметим, что Илья вышел в стартовом составе "вишен" и провел на поле весь матч.

  • В следующем туре "Борнмут" 19 августа на выезде сыграет с "Ливерпулем", а "Вест Хэм" днем позже будет принимать "Челси".

В параллельном матче стартового тура АПЛ "Эвертон" минимально проиграл "Фулхэму". Единственный гол в составе "дачников" на 73-й минуте забил Бобби Рид, которому ассистировал Андреас Перейра.

Миколенко весь матч провел на скамейке для запасных. Украинец только в начале августа восстановился после травмы.

  • Во 2-м туре АПЛ "ириски" 20 августа на выезде встретятся с "Астон Виллой", а "Фулхэм" днем ранее будет принимать "Брентфорд".

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Дата публикации
Просмотры
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