Забарный помог "Борнмуту" спасти ничью на старте АПЛ, "Эвертон" без Миколенко потерпел поражение

Состоялись еще два поединка стартового тура чемпионата Англии с участием команд, в которых играют украинцы.

В матчах 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24 "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного дома сыграл вничью ( 1:1 ) с "Вест Хэмом", а "Эвертон" другого защитника сборной Украины Виталия Миколенко на собственном поле уступил "Фулхэму" ( 0:1 ).

"Борнмут" пропустил гол в поединке с "молотобойцами" в начале второго тайма – Джеррод Боуэн на 51-й минуте отличился после передачи Томаша Соучека.

Однако в конце встречи "вишням" удалось спастись от поражения – на 82-й минуте Забарный начал атаку своей команды, которую точным ударом завершил Доминик Соланке.

Отметим, что Илья вышел в стартовом составе "вишен" и провел на поле весь матч.

В следующем туре "Борнмут" 19 августа на выезде сыграет с "Ливерпулем", а "Вест Хэм" днем позже будет принимать "Челси".

В параллельном матче стартового тура АПЛ "Эвертон" минимально проиграл "Фулхэму". Единственный гол в составе "дачников" на 73-й минуте забил Бобби Рид, которому ассистировал Андреас Перейра.

Миколенко весь матч провел на скамейке для запасных. Украинец только в начале августа восстановился после травмы.

Во 2-м туре АПЛ "ириски" 20 августа на выезде встретятся с "Астон Виллой", а "Фулхэм" днем ранее будет принимать "Брентфорд".

Читайте также:

Челси – Ливерпуль: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ

"Арсенал" без Зинченко непростой победой стартовал в новом сезоне АПЛ

Дубль Холанда: "Манчестер Сити" одержал разгромную победу в матче-открытии нового сезона АПЛ (видео)