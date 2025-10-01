Забарный помог ПСЖ одержать волевую победу над "Барселоной" в Лиге чемпионов

Илья Забарный, "Барселона" – ПСЖ / © Associated Press

Французский ПСЖ на выезде обыграл испанскую "Барселону" в матче второго тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счетом 1:2 .

На 12-й минуте каталонцы могли открывать счет – Ферран Торрес вышел один на один с голкипером парижан Люкой Шевалье, обыграл его и пробил в пустые ворота. Однако ПСЖ спас украинский защитник Илья Забарный, который постелился в подкате, помешав мячу оказаться в сетке.

На 19-й минуте "сине-гранатовые" все же вышли вперед – Ферран Торрес забил после передачи Маркуса Рашфорда.

На 38-й минуте французский клуб отыгрался – Сенни Маюлу пробил в дальний угол, воспользовавшись ассистом Нуну Мендеша.

Все могло закончиться ничьей, но в конце игры ПСЖ вырвал победу – на 90-й минуте Ашраф Хакими в контратаке нашел в центре штрафной площадки Гонсалу Рамуша, а тот нанес решающий удар.

Отметим, что Забарный вышел в стартовом составе парижан и отыграл полный матч.

Обзор матча "Барселона" – ПСЖ

В первом туре самого престижного еврокубка ПСЖ разгромил итальянскую "Аталанту" (4:0), а "Барселона" обыграла английский "Ньюкасл" (2:1).

В следующем туре Лиги чемпионов парижане на выезде сразятся с леверкузенским "Байером", а подопечные Ханси Флика примут "Олимпиакос" украинского форварда Романа Яремчука. Оба матча состоятся 21 октября.

Добавим, что ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале предыдущего розыгрыша турнира подопечные Луиса Энрике раздавили миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.