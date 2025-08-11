Забарный прибыл в Париж и успешно прошел медобследование: когда ПСЖ объявит о трансфере

Илья Забарный / x.com/FabrizioRomano

Реклама

Центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный вскоре будет официально объявлен игроком ПСЖ.

Как пишет RMC Sport, в воскресенье, 10 августа, 22-летний украинец прилетел в Париж для прохождения медицинского обследования и подписания 5-летнего контракта.

Забарный уже успешно прошел медобследование. Ожидается, что ПСЖ объявит о переходе в ближайшие часы.

Реклама

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что сумма трансфера составит 67 миллионов евро.

Также была информация, что зарплата украинского защитника за первый сезон во французском клубе будет составлять 4,5 миллиона евро "чистыми".

Напомним, Забарный выступал за "Борнмут" с января 2023 года, когда перешел в английский клуб из киевского "Динамо" за 22,7 млн евро.

Прошлым летом Илья продлил контракт с "вишнями" до конца июня 2029 года.

Реклама

В сезоне-2024/25 Забарный сыграл 39 матчей на клубном уровне и отдал один ассист. "Вишни" финишировали на 9-м месте в АПЛ.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году в финале парижский гранд раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный клубный евротурнир.