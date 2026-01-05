Забарный "привез" пенальти: ПСЖ выиграл парижское дерби в чемпионате Франции

Илья Забарный в матче против "Парижа" / © Associated Press

ПСЖ украинского защитника Ильи Забарного на своем поле обыграл "Париж" в матче 17-го тура чемпионата Франции. Встреча на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершилась со счетом 2:1 .

Подопечные Луиса Энрике открыли счет в дерби в конце первого тайма – отличился Дезире Дуэ.

Сразу после перерыва гости отыгрались – Забарный нарушил правила в собственной штрафной площадке, а Виллем Геббельс реализовал пенальти.

Но уже через несколько минут хозяева поля снова вышли вперед – гол забил действующий обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле. Этот мяч стал решающим и позволил ПСЖ одержать непростую победу.

Отметим, что Забарный вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 70 минут, после чего его заменил Маркиньос. В эпизоде с "привезенным" пенальти украинец также заработал желтую карточку.

Обзор матча ПСЖ – "Париж"

После этого матча ПСЖ (39 очков) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции и отстает от лидера "Ланса" на один балл. "Париж" (16 пунктов) находится на 15-й позиции.

В следующем матче ПСЖ 8 января сыграет против "Марселя" в Суперкубке Франции, а затем 12 января снова сыграет против "Парижа" в национальном Кубке.

