Забарный "привез" пенальти: ПСЖ выиграл парижское дерби в чемпионате Франции
Команда Луиса Энрике одержала непростую победу в поединке против "Парижа".
ПСЖ украинского защитника Ильи Забарного на своем поле обыграл "Париж" в матче 17-го тура чемпионата Франции. Встреча на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершилась со счетом 2:1.
Подопечные Луиса Энрике открыли счет в дерби в конце первого тайма – отличился Дезире Дуэ.
Сразу после перерыва гости отыгрались – Забарный нарушил правила в собственной штрафной площадке, а Виллем Геббельс реализовал пенальти.
Но уже через несколько минут хозяева поля снова вышли вперед – гол забил действующий обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле. Этот мяч стал решающим и позволил ПСЖ одержать непростую победу.
Отметим, что Забарный вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 70 минут, после чего его заменил Маркиньос. В эпизоде с "привезенным" пенальти украинец также заработал желтую карточку.
Обзор матча ПСЖ – "Париж"
После этого матча ПСЖ (39 очков) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции и отстает от лидера "Ланса" на один балл. "Париж" (16 пунктов) находится на 15-й позиции.
В следующем матче ПСЖ 8 января сыграет против "Марселя" в Суперкубке Франции, а затем 12 января снова сыграет против "Парижа" в национальном Кубке.
Ранее сообщалось, что ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок-2025.
Также мы рассказывали, что бывший футболист "Барселоны" и ПСЖ завершил карьеру в 32 года.