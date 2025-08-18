Забарный прокомментировал свой дебют за ПСЖ и получил похвалу от главного тренера

Илья Забарный / © ФК ПСЖ

Реклама

Украинский новичок ПСЖ Илья Забарный дал комментарий после своего дебютного матча за французский клуб.

22-летний украинец провел на поле весь поединок первого тура чемпионата Франции против "Нанта", который завершился победой парижан со счетом 1:0.

"Это, безусловно, другой футбол, но мне понравилось. Я обожаю играть в командах, которые владеют мячом. Я получил огромное удовольствие.

Реклама

Я чувствовал себя довольно хорошо. Болельщики были рядом, и это очень ценно. Они не переставали петь. Мы ощущали их поддержку на протяжении всего матча.

Я еще не так давно знаком со своими новыми одноклубниками, но это невероятные игроки. Я очень счастлив быть здесь с командой, ведь все пытаются помогать мне каждый день", – цитирует Забарного RMC Sport.

Одобрительно оценил дебют украинского защитника и главный тренер парижского клуба Луис Энрике.

"Его техническая и физическая форма идеально подходит для стиля игры, который я люблю. Он уверенно обращается с мячом. А без мяча обычно выигрывает борьбу за позиции. Он провел очень хороший матч", – отметил Энрике для Le Parisien.

Реклама

Во втором туре чемпионата Франции парижский клуб, который в прошлом сезоне завоевал чемпионский титул, 22 августа примет "Анже".

Ранее сообщалось, что ПСЖ совершил зрелищный камбэк и в серии пенальти одолел "Тоттенхэм", завоевав Суперкубок УЕФА.

Напомним, Забарный перешел в ПСЖ из английского "Борнмута". Сумма трансфера составила 63 миллиона евро плюс бонусы.