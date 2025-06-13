Забарный согласовал условия личного контракта с победителем Лиги чемпионов

Илья Забарный / © Associated Press

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Центральный защитник английского "Борнмута" Илья Забарный вскоре может перейти во французский ПСЖ.

Как сообщил авторитетный журналист и инсайдер Николо Скира, 22-летний украинец уже согласовал условия личного контракта с парижанами.

Отмечается, что соглашение Забарного с ПСЖ будет рассчитано до 2030 года.

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Ранее сообщалось, что парижский гранд, который в сезоне-2024/25 впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, сделал "Борнмуту" предложение по трансферу защитника сборной Украины.

"Вишни" хотят получить за своего основного защитника 70 миллионов евро. Пока неизвестно, готовы ли парижане заплатить такую сумму.

Забарный присоединился к "Борнмуту" в январе 2023 года, перейдя из киевского "Динамо" за 22,7 млн евро.

Прошлым летом Илья продлил контракт с "вишнями" до конца июня 2029 года.

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В сезоне-2024/25 Забарный сыграл 39 матчей на клубном уровне и отдал один ассист. "Вишни" финишировали на 9-м месте в АПЛ.

Напомним, на этой неделе Забарный вошел в тройку самых молодых капитанов в истории сборной Украины по футболу. Он с капитанской повязкой вывел "сине-желтых" на товарищеский матч с Новой Зеландией.